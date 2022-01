Ericsson durcit le ton face à Apple. Petit rappel introductif : alors que le contrat de licence croisée entre les deux sociétés arrivait à son terme en début d’année 2022, Apple s’est plaint des nouvelles conditions tarifaires pour les licences de brevets SEP d’Ericsson (Standard Essentiel Patent ou brevets essentiels), des licences habituellement proposées à un prix modéré étant donné qu’elles tombent sous les règles FRAND (Fair Reasonable And Non Discriminatory) qui régissent habituellement les brevets essentiels. De plus, certains des brevets concernés seraient couverts par d’autres portfolios de brevets dont Apple paye déjà les licences.

Pour Ericsson, le refus d’Apple de payer les licences de brevets (notamment sur des technologies 5G) est inacceptable, si bien que la firme suédoise a lancé plusieurs plaintes contre le géant californien, soit 3 plaintes en Allemagne, 3 encore en Belgique, une plainte au Brésil, une aux Pays-Bas et une dernière aux Etats-Unis. Apple a contre-attaqué récemment en justice en portant plainte contre Ericsson devant une cours du Texas. Dernier chapitre en date de ce feuilleton judiciaire, et selon des sources bien informées (du moins l’espère t-on), Ericsson s’apprêterait désormais à formuler une injonction d’interdiction de ventes d’iPhone devant une cour de justice britannique. Autant dire que l’atmosphère s’est beaucoup tendue entre les deux sociétés.