Les processeurs mobiles de dernière génération sont désormais tous de sortie : l’Exynos 2200 de Samsung (avec son GPU RDNA2 signé AMD), le Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, le A15 d’Apple, et le petit dernier, le Dimensity 9000 de MediaTek. A l’heure de faire les comptes le site Ice Universe a eu la riche idée de comparer les puissances brutes respectives de ces puces à l’aide de l’outil de bench Geekbench 5. Les résultats sont édifiants et bousculent quelques idées reçues. Ainsi l’Exynos 2200, annoncé pourtant comme le renouveau du processeur « maison » de Samsung, est toujours à la traine, et pas qu’un peu puisque son score en mono coeur est de seulement 1109 points, soit un peu moins que le Snapdragon 888 pourtant sorti un an auparavant. Même dans les traitements multi cœurs, le 2200 parvient tout juste à faire jeu égal avec ce même 888.

Geekbench 5 results for some processors pic.twitter.com/y7K6mS1Wya — Ice universe (@UniverseIce) January 24, 2022

A la troisième place de ce classement de la puce qui a la plus grosse… puissance (à quoi pensiez vous petits canaillous ?), c’est une sacré surprise puisque l’on retrouve le tout récent Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm. Avec 1231 points en mono coeur et 3752 points en multi cœurs, la nouvelle puce du fondeur américain semble toujours avoir une grosse génération de retard sur le A15 d’Apple (500 pts de plus en mono coeur et 1000 points de plus en multi !). L’autre grosse surprise qui découle du bench décevant du 8 Gen 1, c’est le très bon score du Dimensity 9000. On n’ira pas jusqu’à dire que le SoC de MediaTek recolle à la roue du A15 (encore près de 500 pts de différence en mono coeur), mais le Dimensity 9000 est bien le seul concurrent du A15 qui passe la barre des 4000 points en multi cœurs, et de loin qui plus est (4410 pts).

Ceci étant précisé, il faut tout de même rappeler qu’Apple a une autre puce mobile dans son catalogue avec l’Apple Silicon (qui équipe l’iPad Pro 12 pouces et dont un dérivé équipera aussi sans doute le casque « Apple VR »), ce qu’Ice Universe semble d’ailleurs un peu oublier. Car là, l’écart est encore plus nettement à l’avantage du processeur d’Apple (jusqu’à 7000 pts en multi cœurs). On ne parle pas non plus de la consommation (TDP) et du ratio perfs/conso, un domaine où les puces d’Apple n’ont pas de réelle concurrence aujourd’hui. Du reste, le Dimensity 9000 sort à quelques mois à peine de la prochaine mouture d’Apple Silicon. Le Dimensity 9000 de MediaTek n’est plus « si loin » donc, mais encore loin tout de même…