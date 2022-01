Apple TV+ s’installe un peu plus aux États-Unis avec une hausse de sa part de marché. Mais le service de streaming d’Apple qui a vu le jour à la fin de 2019 reste loin des principaux concurrents, dont Netflix.

Un peu mieux pour Apple TV+ aux États-Unis

Selon les données de JustWatch, Apple TV+ a eu une part de marché de 5% au quatrième trimestre de 2021, soit un point de plus en comparaison avec le trimestre précédent. Sur l’année 2021 au complet, le service de streaming a gagné 2 points. Cela peut paraître plus que léger, et pourtant il s’agit d’un record pour la plateforme d’Apple.

Apple TV+ fait donc mieux que Paramount+ et ses 3%. Mais les autres services de streaming le battent. HBO Max a une part de marché de 12%. C’est 13% aussi bien pour Hulu que pour Disney+. Les deux mastodontes sont Amazon Prime Video avec 19% et Netflix avec 25%. Ces deux-là ont malgré tout vu leurs parts de marché baisser durant 2021. À l’inverse, HBO Max est le service de streaming qui a enregistré la meilleure progression en gagnant 5 points.

Pour rappel, les données sont plutôt similaires en France. Au dernier comptage (troisième trimestre de 2021), Apple TV+ a une part de marché en France de 3%, à tel point que Salto le bat avec 4%. Netflix est devant avec 28% et Amazon Prime Video le suit de près avec 25%. Disney+ est troisième avec 16%.