C’est acté, l’Exynos 2200 de Samsung est très loin en perfs CPU du A15 d’Apple, mais qu’en est-il des calculs graphiques ? Après tout, il ne faudrait pas oublier que le GPU intégré de l’Exynos 2200 a été conçu en collaboration avec AMD et qu’il est compatible RDNA2 (ray tracing possible, etc.). Les petits gars de TechPowerUp ont voulu en avoir le coeur net et ont passé l’Exynos 2200 à la moulinette du benchmark Compute de Geekbench 5 (API OpenCL et Vulkan). Les résultats sont probants : au test Xclipse (Open CL), le 2200 réalise un score de 9143 points tandis que le test sous Vulkan atteint les 9029 points. C’est bien, très bien même puisque les perfs par rapport à la gen précédente d’Exynos augmentent de 50% sous Open CL et de 25% sous Vulkan.

Ces scores impressionnants ne sont pourtant pas suffisants, loin s’en faut, pour inquiéter l’A15, et encore moins les puces Apple Silicon. Ainsi, le A15 mouline largement à plus de 14000 points au même test Compute de Geekbench 5 et le M1 s’envole à 17000 points. Quant au M1 Max, il frôle les 50 000 pts (Open CL) et les 70 000 points avec les APIs optimisées Metal. Bref, malgré sa gravure EUV 4 nm et la participation active d’AMD pour la partie GPU, l’Exynos 2200 n’est pas (encore) le processeur qui changera la donne face aux monstres mobiles d’Apple.