Ericsson a publié il ya quelques heures ses résultats pour le Q4 2021, et dans les documents financiers de la firme suédoise se trouve une belle pépite qui intéressera sans doute les juges en charge des multiples plaintes déposées par Apple et Ericsson ces derniers mois. Ainsi, on apprend que les licences de brevets appartenant à Ericsson coûteraient à Apple entre 100 et 150 millions de dollars par trimestre, soit entre 400 et 600 millions de dollars par an.

C’est beaucoup pour un portfolio de brevets SEP (brevets essentiels) et c’est en même temps très peu pour les finances d’Apple (près de 100 milliards de dollars de bénéfices l’an dernier). Ce montant est en fait tellement faible (pour Apple) qu’on voit mal comment la firme de Cupertino pourrait ne pas plier face aux injonctions d’interdiction de vente d’iPhone qu’Ericsson tente d’obtenir dans plusieurs pays (Australie, USA, Allemagne, Brésil e bientôt Angleterre).

Pour rappel, Apple refuse de payer les licences de brevets d’Ericsson (dont certains brevets 5G), qu’il juge trop élevées depuis la fin de l’accord de licence croisé entre les deux sociétés. Suite à ce refus, des plaintes ont fusé de tous côté, Ericsson demandant dans plusieurs pays l’interdiction de vente des iPhone (en infraction avec ses brevets) tandis qu’Apple a contre-attaqué avec ses propres brevets devant une cour du Texas. Ambiance…