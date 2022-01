Apple pourrait annoncer jeudi des résultats trimestriels records selon les analystes

Apple annoncera le 27 janvier ses résultats financiers qui concerneront le dernier trimestre de 2021. Et les analystes le pensent : il pourrait bien s’agir d’un nouveau record.

En route vers un nouveau record ?

Les analystes parient sur un chiffre d’affaires d’Apple de 118,3 milliards de dollars pour le dernier trimestre de 2021, ce qui marquerait un record. Le plus gros chiffre d’affaires trimestriel d’Apple remonte à l’année dernière où ce fut 111,44 milliards de dollars.

Il faut dire qu’il y a eu plusieurs produits à succès ces derniers mois. Apple a notamment commercialisé ses quatre modèles d’iPhone 13. Ils ont certes été lancés en septembre, mais il s’agissait de la toute fin du troisième trimestre. Les ventes vont réellement se matérialiser avec les données du quatrième trimestre. Il y a également eu l’iPad 9, les AirPods 3, les MacBook Pro M1 Pro et M1 Max, de nouveaux coloris pour le HomePod mini et… la chiffonnette. Cette dernière a été en rupture de stock. Et au vu du prix de 25 euros, on peut se douter que les bénéfices d’Apple sont importants.

Rendez-vous donc le 27 janvier pour découvrir les résultats financiers d’Apple. Ils seront annoncés à 22h30 (heure française). Suivra un appel téléphonique avec Tim Cook (patron d’Apple) et Luca Maestri (directeur financier d’Apple) à 23 heures.