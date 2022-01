Il est possible d’utiliser son iPhone comme clé pour ouvrir la porte de sa chambre d’hôtel, et ce depuis iOS 15. La même fonction existe sur l’Apple Watch avec watchOS 8. Nous avons aujourd’hui le droit à un premier aperçu en vidéo.

Une démonstration de l’iPhone en tant que clé dans les hôtels

Le journaliste Rich DeMuro a pu se rendre dans un hôtel Hyatt pour tester le fait d’avoir son iPhone en tant que clé. Hyatt a récemment annoncé supporter ce système avec une intégration avec l’application Cartes (ex-Wallet) d’Apple pour faciliter le processus.

Grâce à l’application de Hyatt, les clients de l’hôtel peuvent ajouter la clé de leur chambre à l’application Cartes après avoir effectué une réservation, et ils sont avertis lorsque l’heure de l’enregistrement arrive. Une fois que le client s’est enregistré et que la chambre est prête, la clé de la chambre dans l’application Cartes est activée pour une utilisation immédiate et affiche le numéro de la chambre du client et la durée de la réservation. Il est également possible d’utiliser son iPhone ou Apple Watch pour accéder à certains lieux, dont l’ascenseur ou d’autres pièces.

Le support du mode Express est de la partie. Ainsi, l’iPhone n’a pas besoin d’être déverrouillé pour être utilisé en tant que clé. Il est possible de désactiver ce mode pour ceux qui veulent une sécurité supplémentaire. Aussi, il existe une réserve d’énergie qui permet d’utiliser l’iPhone en tant que clé, même s’il n’a plus de batterie. C’est possible jusqu’à 5 heures après que la batterie soit tombée à 0%.

Hyatt est pour l’instant la première chaine d’hôtels à supporter le système natif d’Apple. Espérons que les autres suivront.