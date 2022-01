Apple publie un guide pour la sécurité personnelle et les données

Apple propose un nouveau guide de l’utilisateur pour la sécurité personnelle. Il sert de ressource pour toutes les personnes préoccupées ou victimes d’abus, de traque ou de harcèlement liés à la technologie.

Un guide Apple qui devrait vous aider

Le guide, disponible sur le site d’Apple ou au format PDF, présente les fonctions de sécurité personnelle intégrées aux appareils Apple. Une nouvelle section a été ajoutée pour l’AirTag à la suite de récents témoignages sur l’utilisation de l’accessoire de localisation d’Apple pour suivre des personnes sans leur permission.

Ceux qui suivent l’actualité Apple de près ne vont pas forcément apprendre de nouvelles choses. Mais le grand public va bien comprendre le fonctionnement et on retrouve quelques astuces pour contrôler qui peut accéder à votre emplacement, bloquer les tentatives de connexion inconnues, éviter les demandes frauduleuses de partage d’informations, configurer une authentification à deux facteurs, gérer les paramètres de confidentialité, etc. Voici ce qu’indique Apple :

Proposant des listes de contrôle rapides et des tâches détaillées, cette ressource est conçue pour aider les clients victimes d’abus, de traque ou de harcèlement liés à la technologie à comprendre les options disponibles dans l’écosystème Apple qui peuvent vous aider à protéger votre sécurité personnelle. Elle comprend des instructions étape par étape sur la façon de retirer à quelqu’un l’accès à des informations que vous lui avez précédemment accordées, comme les données de localisation dans l’application Localiser, les réunions que vous avez partagées dans le calendrier, etc. Le guide met également en évidence les fonctions que vous pouvez utiliser pour améliorer votre sécurité personnelle, comme la façon de faire savoir automatiquement à un ami que vous êtes bien rentré chez vous et de lancer rapidement un SOS d’urgence.

Il y a un point noir pour l’instant : le guide est uniquement disponible en anglais. Apple ne dit pas quand la version française sera disponible.