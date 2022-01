Les rumeurs s’emballent depuis le rachat d’Activision-Blizzard par Microsoft. Et la plus folle d’entre elles est sans doute l’indiscrétion de Jez Corden, journaliste chez Windows Central, qui rapporte qu’Apple aurait débauché pas mal d’ingénieurs Xbox ces derniers mois, ce qui pourrait laisser entendre qu’une console de jeu Apple est peut-être de nouveau dans les cartons. S’il est tout à fait possible que des ingénieurs Xbox aient été débauchés, l’hypothèse d’une console de jeu reste pourtant totalement improbable (pour ne pas dire bien pétée). Au vu des énormes investissements consentis récemment par Microsoft pour alimenter son Xbox GamePass, Apple a sans doute autre chose à faire que de se lancer sur un marché déjà hyper concurrentiel et en voie de mutation rapide. L’échec douloureux de la Pippin a aussi probablement enterré les velléités d’Apple sur le secteur du gaming.

En revanche, des ingés embauchés pour enrichir l’offre de jeux VR du prochain casque VR d’Apple (un Apple Arcade VR en somme), voilà qui est déjà plus crédible, sachant que plusieurs fuites indiquent qu’Apple fera un peu plus d’efforts sur le jeu pour son prochain hardware VR/AR. Jez Corden abonde aussi dans ce sens :« Je ne sais pas s’il s’agit de réalité virtuelle, de métavers ou quelque chose dans ce genre-là. C’est juste quelque chose que j’ai entendu, je ne sais pas si ça se concrétisera ou même s’ils l’ont déjà annulé ». Il ne faut donc sans doute pas trop s’emballer…