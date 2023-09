Apple est réellement confiant en la puce A17 des iPhone 15 Pro, au point d’affirmer que ses nouveaux smartphones vont devenir « la meilleure console de jeu ». La société travaille également avec les développeurs de jeux pour porter leurs titres sur ses appareils.

iPhone 15 Pro = meilleur console de jeux ?

IGN a pu interviewer Jeremy Sandmel, directeur principal du logiciel du GPU (puce graphique) chez Apple, Tim Millet, vice-président de l’architecture de la plateforme, et Kaiann Drance, vice-présidente du marketing mondial des iPhone.

Tim Millet a souligné que l’objectif d’Apple n’est pas nécessairement de concurrencer directement des consoles spécifiques comme la PlayStation 5 ou la Xbox Series X/S. Il s’agit plutôt de créer une plateforme et des outils qui s’adressent directement aux développeurs de jeux. Il explique :

Je pense que nous nous concentrons sur les développeurs et les jeux. Nous essayons moins de rivaliser avec les consoles. Je pense que la console est juste un moyen pratique pour nous de parler des jeux classiques et des types de jeux que les développeurs que nous ciblons, ceux qui ont réussi à s’y déployer. Nous avons fait de notre mieux pour essayer de fournir la même boîte à outils aux développeurs et nous travaillons dur avec eux.

En réponse à la possibilité que l’iPhone 15 Pro surchauffe et ne parvienne pas à maintenir ses performances dans les jeux nécessitants des ressources, Kaiann Drance a indiqué :

C’est l’un des avantages de la conception pour un iPhone spécifique. Ainsi, au niveau du système, nous sommes en mesure de travailler avec plusieurs équipes pour comprendre comment les performances que nous permettons, comment elles vont se manifester dans le jeu réel, et si nous allons être en mesure non seulement d’atteindre ces merveilleux framerates, ces performances de pointe et ces graphiques dont Jeremy a parlé, mais aussi si nous allons être en mesure de les maintenir. Je sais que nous faisons beaucoup d’efforts du côté du SoC et du côté du logiciel pour nous assurer que l’expérience sera excellente.

Millet ajoute qu’il incombe également au développeur de trouver l’équilibre parfait entre performance, qualité et autres. Il met en avant l’écran OLED, le GPU qui peut faire une mise à l’échelle, ainsi que le support du ray tracing et du mesh shading.

Une collaboration avec les développeurs

D’autre part, Jeremy Sandmel annonce qu’Apple va travailler avec les développeurs de jeux pour qu’ils puissent proposer leurs titres sur l’iPhone 15 Pro. Mais ce sera pas tout. Sachant que les Mac Apple Silicon et l’iPad ont la même architecture, les mêmes jeux pourront être disponibles sur ces supports.

« Nous considérons vraiment ces nombreuses générations d’architecture du SoC à travers le téléphone, l’iPad et maintenant, les Mac Apple Silicon. Et nous verrions cela comme faisant partie d’une grande plateforme unifiée, une plateforme graphique et de jeu en particulier », déclare le cadre.

On notera au passage qu’Apple a choisi de faire l’interview avec IGN et ce n’est pas anodin. Il s’agit d’un important média américain qui parle notamment de jeux vidéo. C’est un moyen de viser un nouveau public.