Apple publie aujourd’hui une nouvelle publicité pour son iPhone 15 Pro qui s’attarde à la puce A17 Pro. Elle équipe aussi bien l’iPhone 15 Pro que l’iPhone 15 Pro Max. En revanche, les iPhone 15 et 15 Plus ont le droit à la puce A16.

Dans sa publicité, Apple montre un homme en train de jouer sur son iPhone 15 Pro. Il est propulsé dans les airs, au point de traverser le plafond de son appartement. Il retombe ensuite dans le métro, toujours avec son smartphone dans les mains pour jouer.

Apple indique le message suivant en description :

Le prochain niveau de jeu mobile est arrivé. Puce graphique jusqu’à 20% plus rapide pour les meilleures performances graphiques jamais atteintes sur un iPhone. Moteur neuronal jusqu’à deux fois plus rapide. Une vitesse et une efficacité inégalées dans l’industrie. La puce A17 Pro de l’iPhone 15 Pro change la donne. Littéralement.