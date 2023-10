Apple a mis la publicité en privé sur sa chaîne YouTube, quelques minutes après la publication. Il n’est pas précisé pourquoi.

[Article original] Apple a mis en ligne une nouvelle publicité pour l’iPhone 15 Pro, mettant en avant ses capacités à filmer. Le fabricant l’assure : son nouveau smartphone est idéal pour tourner des films hollywoodiens.

La publicité montre un tournage de film dont l’ambiance peut rappeler Mad Max et où les participants chantent There’s No Business Like Show Business (La Joyeuse Parade). L’iPhone 15 Pro est utilisé pour filmer les différentes scènes grâce à ses différentes fonctions. Apple indique :

L’iPhone 15 Pro est conçu pour le spectacle. Qu’il s’agisse de filmer des cascades cinématographiques en ProRes 4K à 60 images par seconde directement sur un disque externe ou de capturer un zoom optique x5 spectaculaire sur l’iPhone 15 Pro Max. Le nouvel encodage Log rend ProRes encore plus puissant, offrant plus de possibilités et de flexibilité pour les effets visuels et l’étalonnage des couleurs en postproduction. L’iPhone 15 Pro est entièrement équipé pour tourner votre prochaine superproduction d’action et d’aventure post-apocalyptique avec poursuite en voiture par des extraterrestres.

Apple a déjà proposé des publicités pour l’iPhone 15 Pro vantant les capacités pour filmer. La précédente a été une collaboration avec Olivia Rodrigo. Le clip de sa chanson get him back! a d’ailleurs été tourné à l’iPhone 15 Pro.

Sans surprise, Apple mise énormément sur l’aspect vidéo et espère que les publicités vous donneront envie d’acheter le dernier iPhone en date.