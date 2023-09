Apple a mis en ligne la première publicité qui concerne l’iPhone 15 Pro. Un élément est mis en avant, à savoir le boîtier en titane du téléphone. C’est l’une des nouveautés des modèles Pro et Pro Max cette année, mais pas des iPhone 15 et 15 Plus.

Voici comment Apple présente la présence du titane sur son nouveau téléphone :

L’iPhone 15 Pro est le premier iPhone en titane de qualité aérospatiale, conçu à partir du même alliage que les véhicules d’exploration envoyés en mission sur Mars. Le titane est l’un des métaux offrant le meilleur ratio résistance/poids, ce qui nous a permis de créer nos modèles pro les plus légers à ce jour. Vous sentirez tout de suite la différence. Le contour en titane est soudé à un nouveau cadre interne en aluminium par diffusion à l’état solide. Ce procédé thermodynamique innovant, une première dans l’industrie, assemble ces deux métaux avec une force extraordinaire.

Cette publicité arrive quelques heures avant l’ouverture des précommandes pour les iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max. Ce sera à 14 heures, que ce soit chez Apple, les revendeurs (Amazon, Fnac, Boulanger, etc) et les opérateurs (Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile). Les premières livraisons se feront dans une semaine, le 22 septembre.