Apple propose aujourd’hui une nouvelle publicité qui fait partie de sa nouvelle campagne marketing « Tourné à l’iPhone 15 Pro » et qui met en avant Olivia Rodrigo. C’est par rapport à son nouveau clip musical.

Le clip pour la musique get him back! d’Olivia Rodrigo a été tourné à l’iPhone 15 Pro, comme nous l’avons récemment vu. Apple partage aujourd’hui un bref aperçu des coulisses du clip en question. Apple propose aussi le texte suivant :

Le clip musical d’Olivia Rodrigo pour get him back! a été entièrement tourné sur le nouvel iPhone 15 Pro à l’aide de fonctionnalités telles que l’enregistrement Pro Res en 4K Log et la compatibilité avec les stockages externes en USB-C. Et le zoom x5 sur l’iPhone 15 Pro Max.

En tant qu’actrice, Olivia Rodrigo se connaître avec le rôle de Paige Olvera dans la sitcom Frankie et Paige puis avec celui de Nini Salazar-Roberts dans High School Musical : La Comédie musicale, la série. Elle a ensuite entamé une carrière de chanteuse et connaît un important succès, notamment auprès des jeunes. Son morceau drivers license en 2021 a été un moment important pour sa popularité. Elle a depuis sorti deux albums : sour et GUTS. Les deux sont naturellement disponibles à l’écoute en streaming sur Apple Music.