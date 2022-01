Comme (trop) souvent, il aura suffi que la colère porte un peu plus haut que les forums pour qu’Apple daigne réagir. Deux jours après que plusieurs développeurs se soient plaint des nombreux soucis de synchronisation iCloud, Apple se serait donc attelé à un correctif, mais en « loussdé », sans avertir personne. Quentin Zervaas, le développeur de l’app Streaks, note ainsi que depuis quelques heures les erreurs de synchro se font nettement plus rares, comme si Apple avait bel et bien modifié quelque chose (oui, mais quoi ?). D’autres devs rapportent les mêmes améliorations, ce qui laisse donc entendre que la firme de Cupertino a finalement réagi à un problème… qui durait tout de même depuis plusieurs mois.

Here’s the past 24 hours of 503 errors. Looks to be fixed – at least for now.

(As previously noted, I’ve experienced this issue since May, and there’s been 2 occasions where the error completely resolved itself before resurfacing weeks later). pic.twitter.com/otWwal3wuf

— Quentin Zervaas (@qzervaas) January 25, 2022