Cette fois, il ne s’agit plus seulement de quelques semaines sur décembre. Si l’on en croit Counterpoint, l‘iPhone (tous modèles confondus) disposerait d’une part de marché de 23% en Chine sur le quatrième trimestre 2021 (+79%!), soit la Pdm la plus haute jamais enregistrée par Apple dans ce pays. Apple domine désormais le classement des plus gros vendeurs de smartphones en Chine, ce qui n’était plus arrivé depuis près de 7 ans (2015). Pour l’analyste Mengmeng Zhang, « Les performances exceptionnelles d’Apple ont été obtenues grâce à la combinaison d’une une stratégie tarifaire et des gains (de Pdm, Ndlr) sur la base premium de Huawei (en chute libre, Ndlr)« .

La disponibilité d’une gamme d’iPhone 13 plus « accessible » que la gamme iPhone 13 Pro aurait littéralement changé la donne pour les utilisateurs chinois, sans compter qu’Oppo, Vivo et consorts ont connu de gros soucis au niveau de la disponibilité de certains composants. Derrière Apple, les places sont chères : Vivo dispose de 19% de Pdm, suivi par OPPO (17%), Honor (15%) et Xiaomi (12%), qui accuse un gros coup de mou depuis quelques mois. Comptabilisé dans la catégorie « autres fabricants », Samsung n’est plus qu’à 4%.