C’est un simple constat : les AirTags se retrouvent de plus en plus souvent dans la catégorie des faits divers. Utilisés pour voler des voitures, harceler des gens ou pier encore, les AirTags sont devenus le petit gadget tendance pour certains malfrats, d’autant plus tendance que le prix du bidule reste très bras (encore plus pour un produit Apple). Face à la multiplication de ces délits, Apple a décidé d’agir à son niveau en publiant un guide de la sécurité et de la confidentialité destiné à « toute personne préoccupée ou victime d’abus, de harcèlement criminel ou de harcèlement technologique ». Apple livre ainsi quelques conseils pour notamment traquer les traqueurs et repérer un AirTag en champ proche (via l’app Localiser par exemple).

Certains Etats américains ont décidé de taper du poing sur la table. Ainsi, en Pennsylvanie, un projet de loi (pas encore signé) cible directement les détournements délictueux d’AirTags, qui pourraient être punis de peine de prison selon la gravité des objectifs poursuivis. Le seul usage admis des AirTags resterait in fine la localisation des biens de l’utilisateur et propriétaire de l’AirTag, et rien d’autre.