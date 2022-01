C’est la belle histoire du jour. Hello Games a eu fort à faire ces dernières années avec les nombreuses mises à jour de son jeu d’exploration spatiale No Man’s Sky, si bien que le studio n’avait plus trop fait attention à son jeu mobile Joe Danger, qui n’était de fait plus compatible avec les iPhone équipés d’iOS 12 (et au delà). Et voilà que sans crier gare, le jeu réapparait dans la boutique applicative (Lien App Store – 1,99 euros – iPhone/iPad), avec des graphismes améliorés, un framerate plus élevé, le support de ProMotion et la prise en charge des manettes physiques (MFi ou consoles). Mais que s’est-il donc passé pour que le studio se remette au travail sur un « petit » jeu mobile ?

A secret shame of ours is that the success of No Man’s Sky left our first game Joe Danger unloved. Sadly since iOS culled older games it no longer worked on latest Apple devices 😭 This mail broke our hearts and made us want to set things right 💔 pic.twitter.com/Oz2yTjMUK5 — Sean Murray (@NoMansSky) January 27, 2022

La raison de ce retour en grâce risque fort de tirer quelques larmes à nos lecteurs les plus sensibles : Hello Games a en effet reçu il y a plusieurs mois de cela le courrier du père de Jack, un enfant autiste de 8 ans. Cette très longue missive décrit en détail comment l’enfant, pour on ne sait quelle raison, a jeté son dévolu sur ce jeu, son tout premier jeu vidéo à vrai dire. Joe Danger est devenu rapidement une sorte de support émotionnel à l’enfant, une récompense aussi, au point que le retrait du titre a été très mal vécu par ce dernier.

En désespoir de cause, et considérant sa cause perdu, le père explique que c’est son propre fils autiste qui lui a demandé de supplier le studio de faire les mises à jour nécessaires. Le courrier se termine par un long paragraphe de remerciement et de rappel de tous les bons moments que Jack a vécu grâce à un simple petit jeu. Profondément touché par ce message, Sean Murray a donc suivi son coeur… et demandé à ses équipes de remettre Joe Danger au goût du jour. Franchement, chapeau.