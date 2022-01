C’est avec un peu stupéfaction que l’on apprenait hier que Tim Cook, le CEO d’Apple, subissait depuis plus d’un an le harcèlement d’une femme de 45 ans habitant en Virginie. Devant la gravité des nombreuses menaces reçues par le CEO (dont des photos d’armes à feu et de munitions) et suite à une tentative d’effraction de la forcenée dans le domicile de Cook, la Police avait fini par lancer une enquête… qui n’a pas donné de grands résultats. Apple a tout de même obtenu une injonction restrictive interdisant à la harceleuse de s’approcher de l’habitation de Cook et des locaux de Cupertino.

Cette affaire semble tout de même laisser des traces chez Apple : l’habitation principale de Cook à Palo Alto est désormais totalement floutée dans Apple Plans. La vue satellite montre désormais un carré flou en lieu et place du domicile. Apple a aussi demandé à Google de flouter le domicile de Cook en vue Street View dans Google Maps, une demande qui été accordée dans des délais très brefs. On ne plaisante pas avec la sécurité du boss à Cupertino.