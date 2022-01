Le mal (ou la folie) n’a pas de sexe, même systémique, et être CEO de la société la plus valorisée au monde ne suffit pas à vous mettre à l’abri. On vient en effet d’apprendre, que Tim Cook, actuel CEO d’Apple est harcelé depuis un an par une femme de 45 ans habitant en Virginie. Cette dernière a été surprise par le patron d’Apple en train de faire irruption sur sa propriété, et il se trouve que c’est aussi cette même personne qui a envoyé ces derniers mois au pauvre Tim plusieurs mails de menaces.

La plupart de ces mails ne prêtent pas à rire : on peut y voir un revolver chargé par exemple, parfois des munitions, sans oublier des déclarations d’amour et des témoignages pour le moins farfelus. La harceleuse forcenée explique (entre autres délires) qu’elle a été la femme de Cook et qu’elle a deux enfants de lui (comment dire…) ! Alertée par ces menaces répétées, la police a ouvert une enquête mais n’a trouvé aucune arme chez l’intéressée. Apple a tout de même obtenu une ordonnance restrictive qui doit empêcher cette charmante personne d’approcher de trop près les locaux d’Apple ou le domicile de Cook…