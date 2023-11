Hormis les bonnes affaires et les promos, l’info « Apple » est un peu maigre en ce lundi 27 novembre. Heureusement, il nous reste quelques infos croustillantes que l’on pourrait ranger la chronique judiciaire des produits Apple. Ainsi, Un ressortissant chinois connu sous le nom de « iPhone Man », qui participait indirectement à un traffic d’iPhone sévissant dans le centre-ville de Minneapolis depuis plus d’un an, vient d’être condamné par la justice. La chaine d’information KARE 11 rapporte que Zhongshuang « Brandon » Su devra effectuer des travaux d’intérêt général pour son implication dans ce traffic. L’individu rachetait les appareils volés et les revendait, principalement en Chine. Le tribunal a estimé que Su n’était pas le « cerveau » du traffic mais qu’il avait « ignoré les signaux d’alarme » concernant l’origine des appareils qu’il avait acheté.

Autre affaire, cette fois dans l’Ohio. Le vol d’un camion rempli d’Apple Watch était en fait mené par un réseau national (américain donc) de malandrins, selon les procureurs en charge de l’affaire. Quatre hommes ont été arrêtés dans l’Ohio pour avoir volé il y a deux mois des centaines de montres Apple récupérées dans un camion FedEx (lui aussi volé). Ces 4 hommes feraient partie d’un réseau plus large de vol et vente de produits Apple (mais aussi de bijoux). Le mode opératoire est le même, soit le braquage et le vol de camions de livraisons transportant ce type de marchandises. Les 300 Apple Watch volées en septembre représentent une valeur de 157000 dollars.