Les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max ont un écran ProMotion qui permet un affichage jusqu’à 120 Hz, mais il y a des complications avec les applications tierces. Heureusement, iOS 15.4 vient corriger le tir.

Au départ, plusieurs personnes ont remarqué que les applications tierces ne semblaient pas profiter de l’écran 120 Hz des iPhone 13 Pro et se cantonner à un affichage de 60 Hz. Apple avait alors réagi et indiquait qu’il y avait un bug avec Core Animation. Apple avait ensuite indiqué que les développeurs pouvaient forcer le 120 Hz, mais ils devaient manuellement modifier une valeur. Cela va changer avec iOS 15.4.

Quelqu’un chez Apple a informé Christian Selig, le développeur de l’application Apollo (un client Reddit), qu’iOS 15.4 corrige le bug et les développeurs n’ont plus besoin de faire quelque chose. En effet, les iPhone 13 Pro sous iOS 15.4 peuvent automatiquement activer l’affichage de 120 Hz avec les applications tierces. La capture ci-dessous confirme les dires avec 8,33 ms.

Yay, got a little message from someone at Apple today that this is fixed in the iOS 15.4 betas and all apps automatically get 120 Hz animations on supported iPhones going forward, and just confirmed myself. (See attached, 1/120 = 8.33 ms) 🥳🥳🥳 https://t.co/EtZ9zkrM6S pic.twitter.com/04cl8uLb11

— Christian Selig (@ChristianSelig) January 27, 2022