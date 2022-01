Il existe une version iPhone de l’application de WhatsApp, mais pas une version iPad. Cela pourrait changer à l’avenir si l’on se base sur une déclaration de Will Cathcart, le patron de la messagerie, lors d’une interview avec The Verge.

Une application WhatsApp semble en préparation

« Cela fait longtemps que les gens veulent une application iPad », reconnaît le patron de WhatsApp. « Nous serions ravis de la faire », a-t-il ajouté. Il ne dit pas pour autant si une telle application va voir le jour, mais il ne ferme pas la porte sur le sujet, ce qui est une bonne nouvelle pour les utilisateurs avec une tablette d’Apple.

« Nous avons beaucoup travaillé sur la technologie de prise en charge de plusieurs appareils », a déclaré Will Cathcart. Le responsable fait ici référence au déploiement de la prise en charge du multi-appareils pour WhatsApp. « Nos applications Web et pour ordinateur en sont désormais dotées. Si j’ai activé le support multi-appareils, je peux éteindre mon téléphone ou perdre ma connexion réseau et toujours recevoir des messages sur mon ordinateur. Ce serait vraiment important pour une application pour tablette, de pouvoir utiliser l’application même si votre téléphone n’est pas allumé. La technologie sous-jacente est donc là », souligne-t-il.

WhatsApp fait partie de Meta, qui contrôle aussi Instagram et qui n’a là aussi pas le droit à une application spécifique pour l’iPad. Cela semble plutôt bien parti pour la messagerie, ça l’est moins pour le réseau social.