Apple annonce que les développeurs peuvent maintenant proposer des applications sur l’App Store qui sont uniquement accessibles avec l’aide d’un lien.

Des applications uniquement accessibles avec un lien App Store

Ce système peut être intéressant pour distribuer des applications sur l’App Store qui ne sont pas forcément adaptées pour tout le monde. Ainsi, le développeur peut créer un lien qu’il donnera à diverses personnes et ces dernières pourront l’ouvrir pour télécharger l’application depuis l’App Store. Personne d’autre ne pourra y accéder puisque le lien est la seule porte d’entrée. L’application n’apparaît pas en faisant une recherche, tout comme elle n’apparaît pas dans les recommandations. Elle est encore moins mise en avant sur la page principale.

Selon Apple, les applications destinées à des organisations spécifiques, à des événements spéciaux, à des études de recherche ou à des outils et ressources de vente aux employés sont de bonnes candidates pour une distribution non répertoriée.

Les applications non répertoriées sont prises en charge dans tous les pays où l’App Store est disponible. De plus, elles n’ont pas de passe-droit particulier, elles sont soumises aux mêmes règles que les autres applications et la vérification est identique.

Les développeurs peuvent faire la demande aussi bien pour les nouvelles applications que pour celles déjà disponibles. Si la demande est approuvée, le mode de distribution de l’application deviendra « Application non listée » et s’appliquera à toutes les futures mises à jour. Si l’application est déjà disponible sur l’App Store, son lien actuel restera le même. Apple ajoute que les applications non répertoriées doivent être en version finale et non des bêtas. Pour cela, il y a TestFlight.