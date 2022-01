Apple propose depuis quelques jours la version finale de macOS 12.2 et celle-ci cause des problèmes d’autonomie chez certains utilisateurs avec un MacBook. C’est lié au Bluetooth.

Plusieurs personnes relatent sur Reddit et Twitter leurs problèmes d’autonomie avec les Mac sous macOS 12.2. Les utilisateurs en question expliquent que l’ordinateur voit son autonomie passer de 100% en 0% en une nuit, alors que le Mac est en mode veille. Un rapide coup d’œil avec le Terminal montre que les accessoires Bluetooth se connectent régulièrement à l’ordinateur, au point de le faire sortir de son mode veille. Cela concerne aussi bien des personnes avec un Mac Intel que des personnes avec un Mac M1.

Ceux qui ont le problème ont désactivé le Bluetooth pour tester et sans surprise, le bug de l’autonomie a disparu. D’autres ont laissé le Bluetooth sur le Mac, mais ont déconnecté les accessoires Bluetooth et là encore, l’autonomie n’a pas pris un coup. Mais que ce soit l’un ou l’autre, il s’agit d’une solution qui est tout sauf idéale.

Whoa macOS 12.2 21D49 (the current version) is behaving like Windows! Battery went from full to 0% while on sleep mode overnight. Any fix, @AppleSupport ? pic.twitter.com/w1kdJXyU7r

@ Apple tweeps: macOS 12.2 breaks something related with bluetooth + sleep/wake. Looking at `pmset -g log`, it seems like it spent all night waking up every few seconds for bluetooth and drained all the battery. [FB9862509] https://t.co/5IF81PVw3P pic.twitter.com/qczeDKD5oX

— João Pavão (@jpavao) January 28, 2022