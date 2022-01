macOS 12.2 est disponible : la liste des nouveautés

Après une phase de bêta, Apple propose la version finale de macOS 12.2 (build 21D49) sur Mac. À l’instar d’iOS 15.3 sur iPhone et iPadOS 15.3 sur iPad, elle vient surtout corriger des bugs et apporter diverses améliorations générales.

Les nouveautés de macOS 12.2

Apple n’est pas très bavard concernant les améliorations que l’on retrouve avec macOS 12.2. Mais les bêtas et la release candidate nous ont au moins permis d’apprendre que le bug d’historique avec Safari est maintenant corrigé. Celui-ci (également bouché sur iPhone et iPad avec iOS 15.3) permettait de connaître votre historique de navigation et même votre identité grâce à l’identifiant de Google. C’est maintenant corrigé.

La mise à jour est également être l’occasion le support de l’affichage de 120 Hz avec Safari sur les derniers MacBook Pro de 14 et 16 pouces qui ont les puces M1 Pro et M1 Max. Enfin, les applications Musique et TV sont désormais natives grâce à AppKit, au lieu d’être de simples vues Web. Cela se ressent notamment au niveau de la recherche, elle est plus rapide.

Pour télécharger macOS 12.2, ouvrez Préférences Systèmes puis cliquez sur la section Mise à jour de logiciels. Vous verrez la nouvelle version et pourrez initier le téléchargement. L’installation nécessitera un redémarrage du Mac, comme pour toutes les autres mises à jour.