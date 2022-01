L’Ultra Wideband en approche sur Mac selon macOS 12.3

Apple prépare le terrain pour avoir l’Ultra Wideband au niveau des Mac si l’on se base sur le code de macOS 12.3. Apple a distribué il y a quelques jours la première bêta, aussi bien pour les développeurs que pour les testeurs publics.

Bientôt l’Ultra Wideband sur les Mac ?

9to5Mac rapporte que la bêta de macOS 12.3 inclut les frameworks et daemons nécessaires pour l’Ultra Wideband sur Mac. Ces derniers sont déjà présents sur les appareils iOS qui ont la puce U1.

Apple a proposé pour la première fois l’Ultra Wideband dans ses appareils avec l’iPhone 11 en 2019, avant de l’étendre à l’Apple Watch, au HomePod mini et aux AirTags. Dans l’écosystème d’Apple, la technologie permet d’utiliser plus rapidement AirDrop, une authentification CarKey sans même avoir à sortir l’iPhone de sa poche, un transfert AirPlay rapide et la localisation précise utilisée par le réseau Localiser.

Il est pour l’instant difficile de savoir quel sera le premier Mac avec la technologie. Il se pourrait qu’Apple soit actuellement à la phase de test et décide de ne pas inclure le système dans les Mac qui seront vendus dans le commerce. Par exemple, les derniers iPad en date n’ont pas l’Ultra Wideband.

Une keynote Apple aurait lieu au printemps (en mars ou avril). Celle-ci serait l’occasion d’avoir un nouvel iPhone SE, un nouvel iPad Air et un nouveau Mac. Qui sait, peut-être que le Mac en question embarquera la technologie.