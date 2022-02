Dès que l’on touche à sa sacro-sainte pomme, Apple manque décidément cruellement d’humour (y compris lorsque la pomme en question n’a rien à voir avec la firme de Cupertino). Mais là, les avocats d’Apple se sont surpassés en attaquant en justice le réalisateur ukrainien Vasyl Moskalenko parce que ce dernier a eu l’outrecuidance de filmer Apple-Man, une parodie de films de super-héros dont le personnage principal a le don de faire léviter des pommes.



Rien dans l’affiche du film ou dans le film lui-même ne fait directement référence à la société co-fondée par Steve Jobs, mais pour les avocats d’Apple, la simple utilisation du mot pomme semble désormais suffisante pour dégainer une procédure en justice. Vasyl Moskalenko ne se laisse pas trop impressionner pour le moment et rappelle que le titre de son film a bien été enregistré (et donc approuvé) par l’USPTO, le bureau américain des brevets, et ce malgré l’opposition déjà farouche d’Apple. Le réalisateur donne d’ailleurs lui-même tous les détails de l’affaire dans la vidéo ci-dessus.