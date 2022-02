Outre l’arrivée attendue du mode PiP pour les abonnés Premium, l’app YouTube (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) a droit à un petit rafraichissement de son interface; des modifications pour la plupart bienvenues. Les icones de partage et les icones de like/dislike ont ainsi été déplacées et sont désormais plus rapidement accessibles. Plus besoin d’aller dans la section des paramètres pour placer une vidéo dans sa playlist favorite ou la partager avec sa moitié, et surtout, il sera enfin possible de liker une vidéo (en affichage horizontal) pendant sa lecture.

Autre modification qui était là nettement plus nécessaire, les commentaires sont ENFIN accessibles directement en mode paysage sans que l’on doive auparavant les afficher en mode portrait (sans doute le comble de l’absence d’ergonomie). Dites nous dans la section commentaires (justement) si la mise à jour est déjà dispo sur vos iPhone (le déploiement de la MaJ est en cours), et ce que vous pensez des modifications apportées.