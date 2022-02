Pour la 15ème année consécutive, Apple se retrouve tout en haut du classement Fortune des entreprises américaines les plus admirées dans le monde (classement réalisé en partenariat avec la société de conseil en gestion Korn Ferry). Apple se retrouve (une fois de plus) devant Amazon, Microsoft, Pfizer (et oui !), Disney ou bien encore Google (seulement 7ème).

Les chiffres astronomiques réalisés par Apple chaque trimestre ont visiblement beaucoup impressionné les analystes et les dirigeants d’entreprise

Ce classement au sommet des plus grosses entreprises, Apple le doit aux 3740 cadres, directeurs et analystes qui ont été invités à choisir les 10 sociétés qu’ils admiraient le plus. A noter toutefois que seules les 1000 sociétés les plus importantes en chiffre d’affaires étaient éligibles. Fortune note en outre qu’Apple a aussi été placé au sommet de la pile des entreprises du secteur de l’industrie informatique, ce qui ne sera que la 12ème fois… en 13 ans !