Apple a discrètement opéré à une modification qui permet d’améliorer la qualité audio pendant les appels avec les AirPods 3 et les AirPods Pro. Le développeur Marco Pfeiffer a pu faire ses tests et des recherches, il partage aujourd’hui ses trouvailles.

Du mieux pour la qualité audio des AirPods avec l’AAC-ELD

Le codec AAC-ELD s’est invité sur les AirPods, il s’agit d’une variante de l’AAC. Celui-ci est utilisé par Apple depuis des années maintenant, à tel point qu’il s’agit de son codec fétiche. Mais voilà que l’Enhanced Low Delay (ELD) arrive pour les communications. Il permet aux écouteurs de transférer la voix en mono dans les deux directions, et ce avec un taux d’échantillonnage de 24 000 Hz grâce à la reconstruction de bande spectrale.

Vient alors le moment de l’appel. Les AirPods, qui sont connectés en Bluetooth, basculent du profil audio A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) au HFP (Hands Free Profile) pour avoir l’audio bidirectionnel. Il est alors question de deux codecs pouvant être utilisés : CVSD pour du mono dans les deux directions à 8 000 Hz et mSBC pour un taux de transfert de 16 000 Hz.

Après divers tests et vérifications, Marco Pfeiffer explique que le codec CVSD pourrait techniquement suffire sachant que la voix humaine se positionne entre 2 000 et 4 000 Hz. Mais ça, c’est la théorie. C’est différent dans la pratique, d’où le choix du AAC-ELD pour un taux d’échantillonnage bien plus élevé.

Apple pourrait encore améliorer, mais le Bluetooth reste un frein à cause de sa bande passante. Apple l’avait reconnu il y a quelques semaines. C’est à se demander si le fabricant ne cherche pas à créer un autre moyen pour avoir plus de contrôle.