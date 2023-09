Apple a mis à jour le firmware des AirPods, AirPods Pro et AirPods Max. Les AirPods Pro de deuxième génération ont le droit au firmware 6A301, là où la première génération, ainsi que les AirPods 2 et 3 et les AirPods Max ont le firmware 6A300.

Nouveautés pour les AirPods

Apple dévoile les nouveautés sur son site :

Utilisée avec iOS 17 et macOS Sonoma, la mise à jour 6A300/6A301 du firmware des AirPods fait passer l’expérience des AirPods Pro (2e génération) au niveau supérieur avec l’audio adaptatif, la conscience de la conversation et le volume personnalisé. Cette mise à jour ajoute également du confort et du contrôle lors des appels avec une pression pour couper et rétablir le son pour les AirPods (3e génération), AirPods Pro (1re et 2e génération) et AirPods Max, ainsi que des améliorations significatives de l’expérience de commutation automatique pour tous les AirPods disponibles sur les appareils Apple dotés des dernières mises à jour logicielles.

L’annonce initiale de l’audio adaptatif a eu lieu en juin lors de la keynote d’ouverture de la WWDC. Apple mettait en avant les éléments suivants :

Améliorant encore l’expérience audio personnelle, la fonction Volume personnalisé utilise l’apprentissage automatique pour comprendre les conditions ambiantes et les préférences d’écoute au fil du temps et pouvoir ainsi ajuster le son automatiquement.

Une autre nouveauté permet de continuer d’interagir avec les personnes à proximité tout en gardant ses AirPods Pro (2e génération) aux oreilles. Dès que les utilisateurs commencent à parler, la fonction Détection des conversations baisse le volume et augmente les voix qui viennent de face, tout en réduisant les bruits ambiants.

Il est encore plus facile de basculer le son des AirPods d’un appareil Apple à l’autre, grâce aux mises à jour du Basculement automatique. Le temps de connexion entre les appareils Apple d’un utilisateur est beaucoup plus court et plus fiable, ce qui permet de passer plus facilement d’un podcast sur l’iPhone à un appel sur le Mac.

Mettre à jour les AirPods

Vous pouvez vérifier quelle version est installée. Rendez-vous dans Réglages > Général > Informations, descendez et sélectionnez vos AirPods. La version installée du firmware est située au niveau de la ligne « Version du programme interne ».

Comment mettre à jour ses AirPods ? Officiellement, Apple ne propose pas une solution. Le téléchargement et l’installation se font automatiquement en tâche de fond. Mais il existe une technique utilisée par les Genius en Apple Store pour forcer le téléchargement, la voici pour les AirPods :