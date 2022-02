Après LG Display, c’est donc au tour du chinois BOE de rejoindre la supply chain « Oled » de l’iPhone, et cela ne réjouit pas particulièrement Samsung, qui n’a plus les coudées aussi franches pour imposer ses tarifs à Apple et surtout pour accroitre son volume de commandes. Le géant sud-coréen serait d’autant plus inquiet qu’un quatrième larron pourrait bientôt se ajouter à l’équation, soit Star Optoelectronics Technology (CSOT).

Des sources proches du dossier auraient indiqué au site The Elec que Samsung Display pourrait protéger ses accords commerciaux avec Apple en passant par la voie judiciaire. Samsung utiliserait ainsi les nombreux brevets en sa possession pour tenter de bouter BOE et LG Display hors de la supply chain d’Apple, ou tout au moins limiter leur influence. Le fabricant sud-coréen pourrait aussi passer par des intermédiaires « patent-troll » pour ne pas s’impliquer frontalement dans des procédures de justice.

L’une des sources serait cependant plus réservée concernant le moment où cette stratégie agressive serait mise en route, et estime que Samsung aurait peut-être plus à perdre qu’à gagner en allumant la mèche juridique dans un marché aussi concurrentiel.