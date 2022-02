C’est un petit changement de communication qui fait plutôt plaisir. Le compte Twitter d‘Apple Arcade vient en effet de dévoiler toutes les nouveautés qui débarqueront sur le service en ce mois de février. Sont ainsi rapidement présentés Wylde Flowers, un farm-game teinté d’aventure et de magie à l’ambiance tranquille, le joli runner Gibbon Beyond the Trees que nous vous avons déjà présenté dans cet article, le toujours addictif Bridge Constructor+ qui mettra vos talents d’ingénieur d’urbanisme à rude épreuve, le shooter familial Bloons TD 6+ et ses graphismes « cartoonesques »… et c’est tout. Clairement, si l’on doit s’en tenir à ces nouveautés, le mois de février n’est pas parti pour être inoubliable sur le front du jeu mobile, mais rien ne dit que quelques surprises ne viendront pas se glisser au milieu…

🚨 Launching This February 🚨 The wait? Over. The games? Right here. Enjoy the magical life in Wylde Flowers, build amazing bridges in Bridge Constructor+, and see what else Apple Arcade has to offer this month. Here's what's coming your way: https://t.co/n8tkxpqmp2 pic.twitter.com/X1HmzTHw1x — Apple Arcade (@AppleArcade) February 2, 2022

Pour rappel, Apple Arcade est une service par abonnement (4,99 euros/mois) qui permet d’accéder à des centaines de jeux mobiles dont certains sont de véritables bijoux (Baldo, Clap Hanz Golf, Fantasian, Wonderbox, Cozy Grove, The Pathless, The Last Campfire, Manifod Garden, INMOST, Sayonara wild Hearts, Shinsekai, etc.)