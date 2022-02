Canal profite du début des Jeux olympiques de Pékin 2022 pour proposer le test de la 4K et du Dolby Vision avec myCanal sur les iPhone, iPad et Apple TV. Cela concerne pour l’instant les personnes qui ont la bêta via TestFlight.

La 4K et le Dolby Vision en test chez myCanal

La version 5.7.0 de myCanal prend donc en charge la 4K « et surtout le HDR Dolby Vision », indique Canal dans ses notes. La chaîne cryptée indique qu’il faut avoir un écran de résolution suffisante pour voir les contenus en 4K via la chaîne Évènement 4K. Il est évoqué « un iPad de grande taille » sans plus de précision. On peut imaginer que c’est en référence à l’iPad Air et à l’iPad Pro. Pour ce qui est du Dolby Vision, il est mentionné les iPhone 8 et modèles plus récents, les iPad Pro 2017 et modèles plus récents, et l’Apple TV 4K.

« Nous utilisons ici en première mondiale le Dolby Vision 8.4, qui est un profil dédié à la TV en direct, permettant d’alterner entre contenus SDR et HDR », se félicite Canal. Le groupe souligne que « le Dolby Vision est aujourd’hui la meilleure qualité de HDR disponible sur le marché ».

Il n’y a pas encore une date communiquée pour la disponibilité en version finale de myCanal avec le support de la 4K et du Dolby Vision sur les produits Apple. On peut espérer que ce sera pour bientôt, les Jeux olympiques ayant commencé aujourd’hui.