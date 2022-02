Les ventes de smartphones en France pour l’année 2021 se dévoilent grâce au cabinet Canalys et elles sont en recul pour Apple et Samsung. À l’inverse, Xiaomi et Oppo progressent bien.

Samsung et Apple reculent en France

Samsung reste le premier vendeur de smartphones en France avec une part de 27%. Malgré tout, les ventes ont été en recul de 31% par rapport à 2020. Les Galaxy ont moins intéressé les Français qui ont notamment préféré se tourner vers Xiaomi. Le constructeur chinois est deuxième avec une part de marché de 23%. Ses ventes ont progressé de 45%. Xiaomi a d’ailleurs publié un tweet pour se féliciter.

Nous grandissons d'année en année et tout cela, c'est grâce à vous !

🧡 MI-LLE MERCIS 🧡 pic.twitter.com/h8TQ62XAbk — Xiaomi France (@XiaomiFrance) February 8, 2022

Vient Apple à la troisième place avec une part de marché de 22%. La société de Tim Cook est donc très proche de Xiaomi, mais ce dernier arrive malgré tout à faire mieux. Concernant les ventes, c’est en recul de 11% pour les iPhone en France.

Le reste du top 5 se boucle avec Oppo à la quatrième place, avec une part de marché de 8% et des ventes en hausse de 71%. Le cinquième est Wiko avec une part de marché de 5% et des ventes en recul de 3%.

Il sera intéressant de voir si Apple va réussir à remonter dans le classement avec les ventes d’iPhone en 2022. Qui sait, peut-être que l’iPhone 14 va aider le fabricant. Après tout, les rumeurs disent que les iPhone 14 Pro n’auront plus une encoche telle qu’on la connaît à ce jour. Cela pourrait pousser certaines personnes à acheter ces modèles.