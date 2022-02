Apple annonce que la bêta 2 d’iOS 15.4 corrige un bug où certains iPhone ont enregistré des interactions avec Siri et les ont envoyées à Apple, alors que les utilisateurs avaient spécifiquement demandé à ce que de tels enregistrements n’aient pas lieu.

Un bug avec Siri et les enregistrements

Dans une déclaration à ZDNet, Apple indique que ce bug d’enregistrement avec Siri a fait ses débuts avec iOS 15. Des enregistrements ont été conservés par erreur pour certains utilisateurs qui ont désactivé l’option permettant de partager leurs interactions vocales ou leurs dictées avec Apple dans le but d’améliorer l’assistant vocal.

Voici ce qu’Apple indique :

Avec iOS 15.2, nous avons désactivé le paramètre Améliorer Siri et Dictée pour de nombreux utilisateurs de Siri tout en corrigeant un bug introduit avec iOS 15. Ce bug a activé par inadvertance le paramètre pour une petite partie des appareils. Depuis l’identification du bug, nous avons cessé l’analyse et supprimons les fichiers audio reçus de tous les appareils concernés.

Comme nous pouvons le voir, Apple a été au courant depuis iOS 15.2 et n’a pourtant pas communiqué sur ce problème jusqu’à aujourd’hui. Pour rappel, iOS 15.2 a vu le jour en décembre dernier. De plus, Apple ne dit pas combien il y a eu d’enregistrements accidentels.

Lors de la mise à jour vers iOS 15.4 bêta 2, un écran de configuration demande aux utilisateurs de choisir s’ils veulent améliorer Siri et la dictée en envoyant des enregistrements à Apple. Ce choix a pour but d’empêcher Apple de collecter et d’examiner les enregistrements des interactions avec Siri.