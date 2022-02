Safari est-il réellement le pire navigateur Internet comme certains l’utilisateurs l’affirment ? Apple veut savoir quels sont les problèmes et autres bugs rencontrés par les utilisateurs afin de les corriger.

Sur Twitter, Jen Simmons, une évangéliste Apple et défenseuse des développeurs au sein de l’équipe chargée de l’expérience des développeurs Web pour Safari et WebKit, a partagé son ressenti :

Also counterproductive, pointing to bugs from several years ago, complaining about them over & over & over.

Let’s talk about current bugs. Currently missing or partial support for new features. Let us know what’s most important to you. What do you want us to tackle first?

— Jen Simmons (@jensimmons) February 8, 2022