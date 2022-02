L’App Store a connu plusieurs évolutions ces dernières semaines, c’est pourquoi Apple a décidé de mettre en place des sessions pour aider les développeurs à bien tout comprendre.

Mise en place de sessions App Store pour les développeurs

C’est sur son espace dédié aux développeurs qu’Apple a fait l’annonce des sessions App Store. Le groupe indique :

Communiquez avec des experts Apple lors de sessions en ligne du 15 février au 29 mars pour découvrir les dernières fonctionnalités de l’App Store et obtenir des réponses à vos questions. Découvrez comment créer des pages de produits qui correspondent le mieux aux personnes que vous souhaitez atteindre, proposer des expériences d’abonnement intéressantes, distribuer des codes promo personnalisés et promouvoir vos événements in-app. Inscrivez-vous dès aujourd’hui si vous êtes membre de l’Apple Developer Program.

Il y a effectivement eu des évolutions ces dernières semaines, dont les codes promo personnalisés pour les abonnements. Certains développeurs peuvent être quelque peu confus, d’où une aide avec ces sessions. L’accès est gratuit et disponible dans une poignée de langues, dont l’anglais. Il n’y a malheureusement pas le français, il faudra donc se rabattre sur les autres options.

Si vous avez un compte développeur chez Apple et êtes intéressé par ces sessions App Store, rendez-vous sur cette page pour en savoir plus et vous inscrire.