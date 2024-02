Apple prévient les développeurs qu’ils peuvent désormais préparer le terrain au niveau des App Store tiers pour les iPhone dans l’Union européenne. Tout se passe au niveau de l’App Store Connect.

Dans un message adressé aux développeurs, Apple indique :

Les développeurs qui ont accepté les nouvelles conditions commerciales peuvent désormais utiliser les nouvelles fonctionnalités d’App Store Connect et de l’API App Store Connect pour mettre en place la distribution de la place de marché et les applications de la place de marché, et utiliser TestFlight pour tester ces fonctionnalités. TestFlight prend également en charge les applications utilisant d’autres moteurs de rendu pour les navigateurs, ainsi que les paiements alternatifs par l’intermédiaire de prestataires de services de paiement et d’un lien vers une page Web.