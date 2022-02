Ok, je distingue bien l’œil et la mine courroucée des fans de FF VII ou de FF IX. Il y a en effet « bataille » concernant le final Fantasy le plus mythique. Une chose est sûre cependant, Final Fantasy VI est de loin le meilleur des FF en 2D, le plus beau aussi avec ses incroyables boss dessinés par Kazuko Shibuya, qui a d’ailleurs participé au remake. Et ne parlons pas de la BO du légendaire Nobuo Uematsu, qui s’est vraiment surpassé sur cet opus. C’est aussi le FF qui bénéficie de l’histoire la plus dense, la plus mature, avant que Square Enix ne fasse basculer ses héros vers des typologies d’adulescents aux motivations nettement plus superficielles.

Final Fantasy VI nous revient donc bientôt sous la forme d’un remake Pixel Remaster. Au menu, des graphismes 2D améliorés (on a peu peu peur de l’effet lissage sur une DA très maitrisée à l’origine), une interface revue pour les contrôles tactiles, un mode auto-battle, un lecteur musical, un bestiaire et une galerie avec des illustrations à débloquer. Le jeu peut déjà être précommandé ici au prix de 17,99 euros (oui, ça pique un peu). Final Fantasy VI Pixel Remaster sera disponible dans l’App Store le 23 février prochain.