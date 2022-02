Apple se positionne à la première place pour ce qui est du marché des écouteurs et des casques audio aux États-Unis. Selon Statista, le groupe est loin devant ses concurrents, notamment grâce aux AirPods.

Apple est loin devant avec ses AirPods

La part de marché d’Apple pour les écouteurs et casques aux États-Unis est de 34,4%. Les AirPods contribuent beaucoup, surtout qu’Apple offre plusieurs modèles modèles. On retrouve aussi bien les AirPods que les AirPods Pro ou les AirPods Max. Il y en a (presque) pour toutes les bourses… bien que le modèle le moins cher (AirPods de 2e génération) coûte tout de même 149 euros chez Apple (et 129 euros chez Amazon)

Selon Dan Ives, un analyste chez Wedbush, les AirPods représentent un marché annuel de 20 milliards de dollars. Il ajoute qu’Apple devrait atteindre le cap des 100 millions d’exemplaires vendus dans le courant de 2022.

En réalité, Apple occupe également la deuxième place du classement. En effet, c’est Beats qui est présent avec une part de 15,3% et Beats appartient Apple. Les écouteurs et casques Apple et Beats ont ainsi une part de marché de 49,7% aux États-Unis, soit un modèle sur deux. On retrouve ensuite Bose (12,5%), Samsung (12,2%), JBL (11,4%), Sony (11,4%), Skullcandy (8,4%) et LG (7%).

Ce succès pour les AirPods n’était pas forcement gagné au départ. Beaucoup de personnes se moquaient du design des écouteurs sans fil d’Apple et du boîtier. Et au final, on peut voir que les ventes sont nettement meilleures que la concurrence.