Les Fraggle Rock avec un vrai groupe de rock US pur jus ? C’est ce que nous propose Apple TV+ avec ce clip surprise qui est apparu il y a quelques heures à peine sur YouTube. Le célèbre groupe de rock des Foo Fighters interprète pour l’occasion le morceau « Fraggle Rock Rock », et bien sûr, les non moins célèbres marionnettes de la Jim Henson Company apportent leur soutien vocal et musical, et surtout leur énergie débordante.



Au delà de la jolie promo pour la série Apple TV+ Fraggle Rock: Back to the Rock (que l’on vous conseille chaudement), on note que les Foo Fighters reviennent en force sur le devant de la scène ces jours-ci. Ainsi, on apprenait il y a deux jours que le groupe organisait un concert live gratuit juste après la finale du Super-Bowl, concert qui sera uniquement retransmis en VR dans le Métavers de Meta/Facebook (oui, il faudra un casque Meta Quest 2 pour en profiter).

La série Fraggle Rock: Back to the Rock est disponible sur Apple TV+.