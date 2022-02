Finalement, le matériel de hacking de Cellebrite ne permettra pas aux clients de la société israélienne de déverrouiller facilement les iPhone en leur possession. The Intercept nous apprenait il y a peu que la quasi totalité des agences gouvernementales américaines disposait du hardware de Cellebrite, mais l’iPhone résisterait encore et toujours au petit boitier de hack. Le site 9toMac a contacté une société de sécurité cliente de Cellebrite afin d’en avoir le coeur net, et la réponse a été plutôt étonnante : en l’état, le boitier de Cellebrite ne permettrait pas de déverrouiller les iPhone, et il en serait de même pour les smartphones Android les plus récents. Cellebrite aurait en effet bridé les capacités de son outil de hack afin d’éviter les usages frauduleux et les abus de toutes sortes.

Il reste cependant une possibilité pour déverrouiller l’iPhone, qui consiste à envoyer directement l’iPhone concerné à Cellebrite afin que ce dernier effectue en interne le déverrouillage. L’opération est facturée 4000 dollars par iPhone à déverrouiller. Ce service externalisé (baptisé Cellebrite Advanced Services) a au moins le mérite de filtrer les demandes abusives (du moins peut-on l’espérer…).