Cela fait un certain temps que Xiaomi ne cache plus ses ambitions de détrôner Apple et de devenir l’un des champions du smartphone haut de gamme. Mais cette fois, le CEO de Xiaomi Lei Jun, a été encore plus explicite sur le site de microblogging Weibo : « Nous avons pour objectif de nous comparer pleinement à Apple en terme de produits et d’expérience utilisateur, et de devenir la plus grande marque haut de gamme de Chine au cours des trois prochaines années ». Plus loin, Lei Jun décrit même la compétition sur le marché du smartphone haut de gamme comme « une guerre à la vie à la mort ».

Pour parvenir à cet objectif, Xiaomi investira 15,7 milliards de dollars en R&D sur les 5 prochaines années. Pour information, ce montant est 20% moins élevé que ce qu’Apple investit en R&D… sur l’année. Xiaomi a terminé l’année 2021 à la troisième place des fabricants de smartphones, derrière Apple donc. Le fabricant asiatique est second sur le marché français, mais étonnamment, reste loin derrière d’Apple sur le marché chinois.