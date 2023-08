À l’occasion de l’annonce de son nouveau smartphone Mix Fold 3, Xiaomi en a profité pour évoquer Apple et tout particulièrement l’iPhone. Le fabricant chinois a un objectif : être aussi bon, voire meilleur que le téléphone d’Apple.

« Ce n’est qu’en faisant des comparaisons avec l’iPhone que nous aurons une chance de le rattraper et de le battre un jour », a déclaré Lei Jun, PDG de Xiaomi, qui a fait référence à plusieurs reprises à l’iPhone 14 Pro lors de sa présentation. « La concurrence est extrêmement féroce dans le secteur de l’électronique grand public », a-t-il déclaré. « Viser le haut de gamme [du marché des smartphones] nous oblige à rechercher des percées technologiques, tout en assurant notre développement futur et notre survie ».

Il y a un élément que le dirigeant de Xiaomi ne met plus en avant : le fait d’être le premier constructeur de smartphones au monde. Le groupe avait cette ambition en 2021, annonçant vouloir dépasser Samsung et Apple. Mais ces deux-là sont toujours devant en 2023. Il est toutefois déjà arrivé que Xiaomi vende plus de smartphones qu’Apple et ses iPhone le temps d’un trimestre. Mais ce scénario n’a jamais eu lieu sur une année complète.

Concernant le Mix Fold 3, il débute à 8 999 yuans (1 132 euros) avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Chez Apple, l’iPhone 14 Pro (qui n’est pas pliable contrairement au modèle de Xiaomi) commence à 1 329 euros. Mais il y a un inconvénient avec le Mix Fold 3 : il est (pour l’instant du moins) réservé à la Chine.