SpaceTime3D a décidé d’attaquer Apple en justice concernant l’affichage du multitâche et des onglets de Safari sur iPhone. Selon la société, Apple viole l’un de ses brevets.

Apple attaqué en justice pour l’affichage du multitâche et des onglets de Safari

La plainte affirme que SpaceTime3D a publié sa demande de brevet en 2007, en publiant une version bêta publique de son propre navigateur qui utilisait la technologie et qui a été présentée dans des médias tels que le Washington Post, le Wall Street Journal et The Economist. Apple aurait découvert cette technologie par le biais de ces articles et du fondateur de SpaceTime3D, Ezra Bakhash, qui l’aurait montrée à un cadre d’Apple dont le nom n’a pas été révélé, lequel aurait ensuite fait savoir à Ezra Bakhash qu’il avait transmis l’information à divers groupes au sein d’Apple.

Toujours selon la plainte, un autre cadre d’Apple aurait également déclaré qu’il était « époustouflé » par la technologie de SpaceTime3D et que la plateforme représentait un « gain de temps considérable ». Ce cadre d’Apple aurait dit à Ezra Bakhash de le tenir au courant et qu’il allait « certainement faire passer le mot ».

Une question peut se poser : pourquoi SpaceTime3D a-t-elle attendu autant de temps avant de porter plainte ? En attendant, la société réclame un procès pour qu’Apple soit jugé coupable. Elle demande également des dommages et intérêts.