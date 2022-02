Benchmarks : l’iPhone 13 est 40% plus rapide que le Galaxy S22

Samsung a annoncé cette semaine ses Galaxy S22 et les premiers benchmarks montrent que l’iPhone 13 reste plus performant, avec une certaine marge qui plus est.

L’iPhone 13 Pro Max est plus performant que le Galaxy S22 Ultra

Au benchmark Geekbench 5 réalisé par PCMag, le Galaxy S22 Ultra avec la puce Snapdragon 8 Gen 1 obtient le score de 1 232 avec un cœur et 3 433 avec tous les cœurs. En comparaison, l’iPhone 13 Pro Max obtient respectivement 1 721 et 4 706. Le smartphone d’Apple est donc 39,69% plus rapide avec un cœur et 37,08% plus rapide avec tous les cœurs.

Samsung a choisi la puce Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm pour ses Galaxy S22 dans quelques pays, dont aux États-Unis. En Europe, nous avons la puce Exynos 2200 de Samsung. Le score avec tous les cœurs est autour de 3 000. Là encore, Apple est devant avec ses iPhone 13. On notera au passage que les Galaxy S22 européens sont un peu moins performants que les modèles américains. Ce n’est malheureusement pas nouveau, les puces Exynos sont généralement moins bonnes pour ce qui est de la puissance brute.

Un autre benchmark est Geekbench ML pour l’apprentissage automatique. L’iPhone 13 Pro Max obtient le score de 948, contre 448 pour le Galaxy S22 Ultra. La puce A15 des derniers iPhone montre une nouvelle fois qu’elle est performante.

Apple est donc devant et va logiquement le rester avec les iPhone 14 qui embarqueront la puce A16. Il sera intéressant de voir si la différence sera notable entre l’A15 et l’A16.