Après The King of Fighters 2002, The King of Fighters 94 ACA Neo-Geo (Lien App Store – 3,99 euros – iPhone/iPad) est le nouveau jeu de baston de la Neo-Geo à débarquer sur nos iPhone. Il s’agit ici du tout premier jeu d’une franchise qui allait devenir ultra populaire chez les amateurs de jeu de baston (et dont on attend le nouvel opus new gen sous peu). On retrouve ici la plupart des personnages emblématiques (Andy Bogard, Mai Shiranui, Li Xiangfei, Goro Daimon, Lori Yagami et tant d’autres…), des personnages issus aux-même d’autres licences cultes de la console noire (comme Fatal Fury, Art of fighting, Ikari Warriors). Les modes de jeu autorisent le un contre un mais aussi le 3 contre 3, le joueur sélectionnant les combattants qui feront partie de sa team.



La version ACA de cette version mobile bénéficie en outre de la sauvegarde rapide ainsi que de la possibilité de modifier la taille et l’emplacement du pad virtuel. Pour le reste, le jeu est dans son jus de l’époque, ce qui n’est pas forcément un mal et vaut souvent mieux qu’un remake fainéant.

Pour rappel, la collection ACA Neo-Geo de l’App Store comprend déjà pas mal de titres, comme Samurai Shodown IV, Alpha Mission II, Metal Slug 5 ou bien encore Shock Troopers.