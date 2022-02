Si l’iPhone a connu un bon coup de mou en France (-11% sur le Q4 2021) il semble bien que la situation d’Apple dans l’hexagone soit un peu l’exception qui confirme la règle. Outre la domination de l’iPhone aux USA et en Chine, le smartphone d’Apple réalise aussi un carton dans des pays où il n’était pas souvent à la fête. Counterpoint Research note ainsi que sur le Q4 2021, Apple a été le fabricant de smartphone qui a connu la plus forte croissance au Vietnam sur la période (+93%), au point de dépasser de peu Xiaomi et de se placer sur la 4ème place du podium ! Avec 11% de parts de marché, l’iPhone n’est désormais plus ridicule sur le marché vietnamien, même si Samsung est loin devant avec 20% de Pdm, tout comme vivo (18%) ou OPPO (17%).

Concernant les ventes sur l’ensemble de l’année, Apple doit se contenter de la 5ème place, derrière Xiaomi cette fois. Le californien reste l’entreprise qui a progressé le plus rapidement sur les 12 mois de 2021 (+119%). Dans une seconde étude, Counterpoint note qu’Apple a connu une croissance spectaculaire sur certains marchés asiatiques, et notamment en Thaïlande (+68% sur le Q4).